İSTANBUL Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım - Son Dakika

İSTANBUL Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım

Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım'Bayram harçlıklarını İBAN ile gönderin'İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını nedeniyle insanların günlük hayatında, alışkanlıklarında köklü değişiklikler meydana geldi.

Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım

'Bayram harçlıklarını İBAN ile gönderin'

İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını nedeniyle insanların günlük hayatında, alışkanlıklarında köklü değişiklikler meydana geldi. Hal böyle olunca bu yıl Ramazan Bayramı bulaşma riskini azaltmak için evlerde kutlanacak. Aile ve arkadaş ziyaretleri olmayacak, online bayramlaşma yapılacak. Birey, Çift ve Aile Terapisti Dr. Selenga Gürmen, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, bayramda dijital ortamda yan yana olmayı önerdi. Hatta isteyenlerin bayram harçlıklarını bile dijitalden İBAN ile gönderebileceklerini söyledi.

Bayram kahvaltılarını onlinea taşımanın, aile büyüklerine ve arkadaşlara internet üzerinden ulaşmanın da kıymetli olduğunu söyleyen Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Selenga Gürmen, dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak tavsiyelerde bulundu. Dr. Gürmen, 'Kültürel bir değişim olacak çünkü biz dokunmayı, sarılmayı seven bir milletiz. Şimdi mecburen sosyal mesafe kuralına uymak zorundayız. Uzun bir süre de böyle olacak gibi duruyor. Ciddi bir kaygı yaşadık, bu kaygı bizimle kalacaktır. Yeni normale geçebileceğimize inanıyorum ama geçiş süreçleri biraz kaygılı olacaktır' diye konuştu.

'YAPAMADIKLARIMIZA ÜZÜLMEDEN, YAPTIKLARIMIZA SEVİNELİM'

Dr. Gürmen, 'Bayramda evde olmak biraz bizi zorlayacak. Bayramları, birlikte olmayı seven bir milletiz. Bayramlar kültürümüzde önemli bir yer kaplıyor. Bu bayram el öpmeyi, komşularla akrabalarla bayramlaşmayı yapamayacağız hatta sokağa bile çıkamayacağız. Ama yeni normalde farklı şekilde bir arada olabiliriz. Dijital ortamda eskisinden daha iyi bir şekilde yan yana olabiliyoruz' ifadelerini kullandı.

Hiç unutulmayacak bir bayram olacağına dikkat çeken Dr. Gürmen, 'Mesela görüşmeye gidemediğimiz, şehir dışında olan akrabalarımız ve arkadaşlarımızla online ortamda bir araya gelebiliriz. Neyi yapamadığımıza üzülmektense yeni kazandıklarımıza bakmamız gerekiyor. Yüksek ihtimalle bu bayramı hiç unutmayacağız' dedi.

EV İÇİNDE BİR ARADA OLAN AİLELERE ÖNERİLER

Ev içinde bir arada olan ailelere bayram sabahı rutini olan kahvaltıyı mutlaka yapmalarını öneren Dr. Gürmen, 'Bayram kahvaltısı kültürünü korumalıyız. İnternetten online görüşerek yine kahvaltıları bir arada yapabiliriz. Küçük çocuğu olan aileler oyunlar oynayabilir. Bayramlar bizim için her zaman eğlenceli, güzel geçmiştir bu yıl uzakta olduğumuz için biraz hüzünlü ama yine o sevdiğimiz rutinleri uygulayabiliriz diye düşünüyorum' diye konuştu.

'YAPAMADIKLARIMIZIN ACISINI DİĞER BAYRAMLARDA ÇIKARTIRIZ'

Dr. Gürmen, 'Bu bayram harçlık alamayacağız, el öpemeyeceğiz. Yine de bayramın güzel adetlerini yaşamak isteyenler bayram harçlıklarını İBAN ile gönderebilirler ya da küçük hediyeleşme şeklinde olabilir. Gerçi kargo bu süreçte risk taşıyor, tavsiye etmiyorum. Bu bayram yapamadıklarımızı, el öpmeyi, hediyeleşmeyi borç hanesine yazalım diğer bayramda acısını çıkartırız' ifadelerini kullandı.

'YAŞANILAN SÜRECİN FARKLILIKLARINI FIRSATA ÇEVİRELİM'

'Olumsuzu düşünürsek bu süreçte daha da üzüleceğiz' diyen Dr. Selenga Gürmen, 'Hayatımızdan nelerin gittiğine değil yaşadığımız farklılıkları görüp nasıl fırsata dönüştürürüz onlara bakmalıyız. İlişkileri de aynı şekilde ele almalıyız. Uzaktayız, görüşemiyoruz ya da yan yanayız ve sürekli tartışıyoruz belki ama hayatımız boyunca bir daha deneyimleyemeyeceğimiz bir şeyi deneyimliyoruz. Bu süreci nasıl güzel değerlendiririz böyle düşünelim' dedi.

İSTANBUL Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım - Son Dakika

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı         
13:20
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 18:48:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]