İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ OTOGARDA DENETİM

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu ve bilet fırsatçılığının önüne geçebilmek için denetim yaptı. Ekipler, yolcuların biletlerini kontrol ederek tavan ücret uygulamasına uymayan firmalara ceza yazdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yolcuları emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgileri içeren broşür dağıtırken, yolcu otobüslerinin tekerleklerinin prosedüre uygunluğunu da kontrol edildi.

"ÇOK FAZLA FAHİŞ ÜCRETTE BİLET KESİLMİŞ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan 'Her iki dini bayramda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bayramdan yaklaşık 15-20 gün önce başlayarak yoğun denetim yapıyoruz. Bayramda dahil olmak üzere denetimlerimiz devam edecek. Özellikle baktığımız noktalar şu anda fahiş bilet fiyatları. Ne yazık ki bu bayramda yaptığımız denetimlerde de gördük ki çok fazla fahiş biletler kesilmiş. 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve akabinde yayınlanan yönetmenlik kapsamında fahiş bilet kesen firmalar hakkında gerekli işlemleri teşhis ediyoruz. Bizim için önemli olan yolcularımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gitmesi. Şoförlerde bizim için çok önemli, bu yönde de bakanlığımızın bir çalışması oldu. Yine bu kanun kapsamında mesleki yeterlilik adı altında şoförlerimize kurs veriliyor, kursun sonunda sınava tabii tutuluyor ve başarılı olanlara SRC sertifikası ve SRC mesleki yeterlilik ehliyetleri veriyoruz. Bunun yanı sıra psikoteknik belgesi istiyoruz, bunları zorunlu tutuyoruz denetimini yapıyoruz. Olmayanlar hakkında bir an önce almaları konusunda ikaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.