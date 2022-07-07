İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ OTOGARDA DENETİM - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ OTOGARDA DENETİM

07.07.2022 17:28

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu ve bilet fırsatçılığının önüne geçebilmek için denetim yaptı. Ekipler, yolcuların biletlerini kontrol ederek tavan ücret uygulamasına uymayan firmalara ceza yazdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yolcuları emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgileri içeren broşür dağıtırken, yolcu otobüslerinin tekerleklerinin prosedüre uygunluğunu da kontrol edildi.

"ÇOK FAZLA FAHİŞ ÜCRETTE BİLET KESİLMİŞ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan 'Her iki dini bayramda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bayramdan yaklaşık 15-20 gün önce başlayarak yoğun denetim yapıyoruz. Bayramda dahil olmak üzere denetimlerimiz devam edecek. Özellikle baktığımız noktalar şu anda fahiş bilet fiyatları. Ne yazık ki bu bayramda yaptığımız denetimlerde de gördük ki çok fazla fahiş biletler kesilmiş. 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve akabinde yayınlanan yönetmenlik kapsamında fahiş bilet kesen firmalar hakkında gerekli işlemleri teşhis ediyoruz. Bizim için önemli olan yolcularımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gitmesi. Şoförlerde bizim için çok önemli, bu yönde de bakanlığımızın bir çalışması oldu. Yine bu kanun kapsamında mesleki yeterlilik adı altında şoförlerimize kurs veriliyor, kursun sonunda sınava tabii tutuluyor ve başarılı olanlara SRC sertifikası ve SRC mesleki yeterlilik ehliyetleri veriyoruz. Bunun yanı sıra psikoteknik belgesi istiyoruz, bunları zorunlu tutuyoruz denetimini yapıyoruz. Olmayanlar hakkında bir an önce almaları konusunda ikaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? TAKSİM'DE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİM YAPILDI İSTANBUL ? TAKSİM'DE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİM YAPILDI Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ OTOGARDA DENETİM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAYRAM ÖNCESİ OTOGARDA DENETİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement