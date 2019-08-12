Son Dakika Haberleri: İSTANBUL BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR SAHİLLERİ TERCİH ETTİ
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İSTANBUL BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR SAHİLLERİ TERCİH ETTİ

33 dakika önce

Onur MERİÇ / İstanbul, DHAKurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu.

Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu. Ortaköy ve Aşiyan Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girdi. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakanlar daha sonra sahilde güneşlendi. Boğaz'a köpeği ile atlayan bir vatandaş çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da mangal yaktı. Bayram tatilinde İran'dan geldiğini söyleyen bir turist, kenti çok sevdiğini ve bayramı da İstanbul'da geçireceğini ifade etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
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