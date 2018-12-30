Son Dakika Haberleri: İstanbul Bayrampaşa'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

1 saat önce

İstanbul BAYRAMPAŞA'DA 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ(Kavga anı ekiyle toplu görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul BAYRAMPAŞA'DA 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ(Kavga anı ekiyle toplu görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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