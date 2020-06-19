İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA 50 SANİYEDE 50 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

Bayrampaşa'da şüpheli bir kişinin gece saatlerinde kapısını kırarak girdiği elektronik eşya satan işyerinden 50 saniyede yaklaşık 50 bin liralık telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa, İsmetpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan elektronik eşya satan işyerine gelen bir kişi dükkanın kapısını kırarak içeri girdi. Çekmeceleri karıştırmaya başlayan şüpheli bulduğu cep telefonu, tablet ve bilgisayarları toplamaya başladı. Yaklaşık 50 saniye süren hırsızlık olayında şüpheli 50 bin liralık elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin dükkanının kapısını kırarak içeri girdiği ve çekmeceleri karıştırmaya başladığı görülüyor. Şüphelinin çekmecelerde bulduğu telefon ve tabletleri alarak bir süre sonra gözden kaybolduğu güvenlik kamerasına yansıyor.