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İSTANBUL- BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

1 saat önce

Alarmın çalması üzerine paniğe kapılan soyguncu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Alarmın çalması üzerine paniğe kapılan soyguncu yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Haber-Kamera Alper KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)
Bayrampaşa'da bankaya giren kişi soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını da alan soyguncu, alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp kaçtı.
Olay, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen eli silahlı bir kişi bankayı soymak istedi. Bankadan içeri giren soyguncu silah tehdidi ile güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka çalışanlarının alarma basması üzerine paniğe kapılan soyguncu olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada incelemelerde bulundu, kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin eşkalini belirlediği kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.
İSTANBUL- BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
Bayrampaşa, DHA, Güncel
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