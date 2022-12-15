İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA FİLM VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA EDEN KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA FİLM VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA EDEN KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

15.12.2022 03:34
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA FİLM VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA EDEN KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'da filmlerde oynatılma vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

BAYRAMPAŞA'da filmlerde oynatılma vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada TEM bağlantı yolundaki trafik durma noktasına geldi.

Olay, gece 01.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi O-3 TEM bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi. Filmlerde oynatılacağı vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik tabelasının üzerine çıktı. Bunu görenler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafik levhasının üzerindeki gencin atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İkna çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik olayın sona ermesi ile tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA FİLM VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA EDEN KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika
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