İstanbul Bayrampaşa'da İş Yeri Yangını
51 dakika önce
Bayrampaşa'da 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa
'da 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi
Eski Kaldırım Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katındaki kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depodaki malzemeleri sardı ve içerisi yoğun dumanla kaplandı.
İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, önce yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra binada soğutma çalışması yaparak duman tahliyesi gerçekleştirdi.
Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:14 Kaynak: AA
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