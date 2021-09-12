İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 7 Eylül Salı günü iş yerlerine girerek hırsızlık yapan şüpheliyle ilgili polis ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kağıt toplayıcının el arabası ile iş yerlerinin önüne geldiğini ve hırsızlık yaptığını belirledi. Çek çek diye tabir edilen el arabasıyla dolaşarak kağıt topladığı ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.T. isimli şüpheli Gaziosmanpaşa'da evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen, cepp telefonu, bilgisayar kasası ve ekranı ile matkap ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.