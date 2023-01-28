İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA OTAGARDA TELEFONLA KONUŞURKEN OTOBÜS ÇARPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA OTAGARDA TELEFONLA KONUŞURKEN OTOBÜS ÇARPTI

28.01.2023 23:51

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten inen Müzeyyen K. telefonla konuşurken, perondan çıkan başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten inen Müzeyyen K. telefonla konuşurken, perondan çıkan başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre il dışından gelen Müzeyyen K., otobüsten indikten sonra telefonla konuşmaya başladı. Müzeyyen K. telefonla konuşurken perondan yeni çıkan 35 PK 128 plakalı otobüsü fark etmeyerek aracın altında kaldı.
Çevredekilerin uyarısı ile durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, Müzeyyen K.'nin cenazesi çalışmaların ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayı görüntüleyen basın mensupları ise, çevredeki bir kişinin engeli ile karşılaştı. Çekim yapılmasına tepki gösteren bu kişi," Niye çekiyorsun, sana çekme demedim mi" diyerek görüntü alan kameramanı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
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Bayrampaşa, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA OTAGARDA TELEFONLA KONUŞURKEN OTOBÜS ÇARPTI - Son Dakika

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