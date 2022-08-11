İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

11.08.2022 14:01
İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'nde bir iş yerinden sahte parfüm sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2 bin 947 şişe satışa hazır parfüm ve 2 bin 300 boş parfüm şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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