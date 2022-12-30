Tokat şakasıyla başlayan kavga dehşetle bitti - Son Dakika
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Tokat şakasıyla başlayan kavga dehşetle bitti

30.12.2022 20:54

İstanbul Bayrampaşa'da M.Ö., arkadaşı Ş.K.'ye şaka amaçlı tokat atmasının ardından ikili arasında kavga başladı. Oturdukları eğlence mekanından dışarıya çıkan ikili arasındaki kavgada M.Ö., yanındaki arkadaşı U.K. ile birlikte Ş.K.'ye silahla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan Ş.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Bayrampaşa'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı. 14 Aralık Çarşamba Günü saat 03.00 sıralarında bir eğlence mekanında oturan M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye tokat attı. M.Ö. ile Ş.K arasında tartışma çıktı. İkili mekan dışına çıkarak kavgaya devam etti.

ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgada, M.Ö.'nün yanındaki arkadaşı U.K., yanında bulunan 2 silahtan birini M.Ö'ye verdi. İkili daha sonra Ş.K.'ye kurşun yağdırdı. Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, U.K'yi Başakşehir'de, M.Ö.'yü de Fatih'te yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 tane ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ateş ettikten sonra Ş.K.'yi darbettikleri ve Ş.K.'nin yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tokat şakasıyla başlayan kavga dehşetle bitti - Son Dakika

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