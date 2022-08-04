Yapılan araştırmalar ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu M.K. (8), A.A. (11) ve S.B'nin (10), kırık cam şişesiyle yanına gittikleri M.Y'yi elinden yaraladıktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştıkları anlaşıldı.

İstanbul Bayrampaşa 'da üç çocuk, kırık cam şişesiyle başka bir çocuğu yaraladı.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

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