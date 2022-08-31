Bayrampaşa'da zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da zehir tacirlerine operasyon

31.08.2022 10:37

İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreste uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ile birlikte 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerin tarafından suç organizasyonlarının önlenmesi ve torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik Bayrampaşa'da çalışma başlattı. 27 Ağustos tarihinde tespiti yapılan bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 1 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 36 kilo 580 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 84 bin 150 TL, 200 dolar, 4 bin 750 Euro ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Narkotik Madde Ticareti" suçundan 28 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
BURSA'YI FIRTINA, SAĞANAK VE DOLU VURDU BURSA'YI FIRTINA, SAĞANAK VE DOLU VURDU İstanbul'un Taksi Sorunu Aydemir Akbaş'ı da Vurdu İstanbul'un Taksi Sorunu Aydemir Akbaş'ı da Vurdu Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'ne Muammer Asarkaya getirildi Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'ne Muammer Asarkaya getirildi
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:56:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement