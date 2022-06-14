Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

14.06.2022 14:52
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

BAYRAMPAŞA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BAYRAMPAŞA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşağı kaçırmamak için aniden manevra yapan 34 TER 22 plakalı taksinin şoförü  önündeki 34 KJ 9425 plakalı hafriyat yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi sol şeritte ilerleyen 34 TN 3638 plakalı panelvan tipi minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedince 34 DVD 462 plakalı otomobile çarptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu iki kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Bayrampaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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