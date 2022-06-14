Kaza, Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşağı kaçırmamak için aniden manevra yapan 34 TER 22 plakalı taksinin şoförü önündeki 34 KJ 9425 plakalı hafriyat yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi sol şeritte ilerleyen 34 TN 3638 plakalı panelvan tipi minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedince 34 DVD 462 plakalı otomobile çarptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu iki kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Bayrampaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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