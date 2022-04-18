İSTANBUL-BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: MÜLTECİ MESELESİ DEVLET POLİTİKASIDIR - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Beyoğlu Belediyesi'nin misafirliğinde iftar programı düzenledi. Programa katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Maalesef Türkiye'de sığınmacılar üzerinden bir tartışma hatta çatışma oluşturmak isteyenler var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu bir devlet politikasıdır, devletimiz elbette ki bunu çözecek ve bu tür provokasyonlara asla izin vermeyecektir" dedi.

Beyoğlu Hasköy Kültür ve Sanat Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Murat Oluç, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, sivil toplum kuruluşları ve parti üyeleri katıldı. Oruçların açılmasıyla başlayan program, Büyük Birlik Partisi'nin Kurucusu ve İlk Genel Başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun anılmasıyla devam etti.

"2023 SEÇİMLERİNDEN CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Ölüm yıl dönümünde Turgut Özal'ı anarak sözlerine başlayan Mustafa Destici, 'Pandemi ve pandemi sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu dünya ekonomisinde büyük bir kriz yaşandı. Elbette ki Türkiye'de bundan nasibini almış vaziyette. Bugüne kadar devletimiz bu konuda elindeki tüm imkanları vatandaşlarımız için sarf etti ama özellikle sabit ücretliler, düşük maaş alan emekliler ve asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere pek çok kesimimizin bu konuda hala büyük bir zorluk yaşadığını görüyoruz. O hususla ilgili tedbirler süratle alınmalı ve destekler arttırılarak vatandaşlarımız bu ekonomik zorluk karşısında ezdirilmemelidir. Bunun hazırlıkları yapılmıştır, yapılmış olanlarda süratle uygulamaya konulmaktadır. Vatandaşımız çözümün Cumhur İttifakı'nda olduğunu çok iyi biliyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ittifakımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edecek ve 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ, TÜRK MİLLETİ DE BİRLİK OLMAK ZORUNDA"

Çeçenistan'da Balkanlar'da milyonlarca Müslüman'ın katledildiğine dikkat çeken Destici, 'Bu ülkelerin toprakları işgal edildi. Onun için Türkiye güçlü, Türk milleti de birlik olmak zorunda. İşte bu yüzden aramıza fitne sokanlara asla müsaade etmemeliyiz. Türkiye'nin özellikle askeri alanda son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı hamleleri takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Bunlar şarttır, güçlü bir devletiniz olsun istiyorsanız o zaman güçlü savunma sanayiniz, ekonominiz, eğitim sisteminiz, sağlık sisteminiz olacak. Velhasıl milletiniz her yönüyle devletiyle beraber ülkesiyle birlikte güçlü olacak. Bunun başka yolu yok" şeklinde konuştu.

'MÜLTECİ MESELESİNE İSLAMİ, AHLAK VE İNSANİ AÇIDAN BAKIYORUZ"

Ülkemizdeki mültecilerin 4 milyona yakın olduğunu belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuyla ilgili şöyle konuştu:

'Bunların bir kısmı bizim soydaşımız, tamamına yakını da bizim din kardeşimiz. Meseleye İslami, ahlak ve insani açıdan bakıyoruz. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde kendisine sığınanı geri çevirmemiştir. Hatta kendisine sığınanları, kendisinden isteyen rakip devletlere karşı Türk'e sığınmış bir kimse, asla onun düşmanına teslim edilmez, o bize emanettir diyerek savaşları göze alarak korumuştur. Bu millet böyle asil böyle kahraman bir millettir. Büyük Birlik Partisi olarak görüşümüz, Suriye'de ve Afganistan'da savaş bittikten sonra mültecilerin tamamının memleketlerine geri döndürülmesindedir. Ama maalesef Türkiye'de sığınmacılar üzerinden bir tartışma hatta çatışma oluşturmak isteyenler var. Biz bunu da doğru bulmuyoruz. Bu bir devlet politikasıdır, devletimiz elbette ki bunu çözecek ve bu tür provokasyonlara asla izin vermeyecektir."