İstanbul Bbsk - Adatıp Sakarya Bşb: 117-72

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu
, Ziya Özorhon
, Ali Şakacı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Heslip 25, Semih Erden
23, Babic 11, Holloway 4, Ellis 10, Mehmet Yağmur
4, Mert Çevik
17, Ali Berent
Kavaklıoğlu, Mert Gizir 12, Ramazan Tekin
5, Caner Topaloğlu 2, Minchev 4
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 17, Burak Eşlik 18, Tevfik Akdamar
5, Uğur Dokuyan 4, Edogi 26, Hüseyin Çevirgen, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç
, Melih Kurtuluş
1'İNCİ PERİYOT: 34-10
İLK YARI: 64-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 93-56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, evinde Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol'u 117-72 yendi.