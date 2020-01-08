İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş: Hedefimiz olimpiyatlarda kazanılan madalya sayısını...

"19 branşta çok sayıda sporcu yetiştirmiş köklü bir kulübüz"

"Atletizmi geliştirip cimnastik branşını da faaliyetlerimiz arasına dahil edeceğiz"

Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - İzci takımı ile birlikte 36 binden fazla sporcusu bulunan ve 19 branşta faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK), spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürürken olimpiyatlarda kazanılan madalya sayısını da artırmayı hedefliyor.

Tek bir branşı lokomotif olarak seçmediklerini ve 19 branşta sporcu yetiştirdiklerini söyleyen İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş , "30 yıllık bir kulübüz. Çok sayıda aktivite yapmış ve çok sayıda sporcu yetiştirmiş köklü bir kulübüz. Daha çok amatör branşlara önem veren, amatör sporcuları hedefine koyan, onları yetiştirmek ve geliştirmek için çaba sarf eden büyük ve köklü bir kulübüz" dedi.

Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı , Milliyet Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş , Milliyet yazarlarından Tunca Bengin ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'yı ziyaret ederek hedeflerini anlatan ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Fatih Keleş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GÜZEL BİR MİRAS DEVRALDIK"

"Yaklaşık 3.5 ay öncesinde olağanüstü bir kongre ile görevi devraldık. Ben de genel kurulun teveccühü ile başkan seçildim. Aslında güzel bir miras devraldık. Bir takımı maddi zorluklar içerisinde devraldık ama bu işin zor tarafı. Biz keyifli taraflarını kendimize şiar edindik. Gençleri spor anlamında yetiştirip geliştirerek kendimizi de bu alanda olumsuzluklara rağmen daha iyi motive ettik. Bu da daha üst düzeyde ve daha çok madalya kazanan sporcu olarak bize geri dönüşler başladı. Daha üst seviyelere çıkarma gayreti içerisindeyiz. Şu anda hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bunun için ben, çalışma arkadaşlarım ve sporcularımız tüm gayretimizle çalışıyoruz.

"ŞU ANA KADAR 11 SPORCUMUZ OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ"

Bizim 19 branşımız var. Aslında tek bir branşı lokomotif olarak seçmedik. Tüm branşlar üzerinde faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. İsim vermeyeyim ama tüm olimpik branşlar bizim lokomotifimiz. Sporcu olarak 2 bin 600'ü lisanslı, 900'e yakın lisans adayı sporcumuz var. Hedefimiz, bunlardan olimpiyatlara hazırlananları oraya gönderebilmek. Şu ana kadar 11 sporcumuz olimpiyat kotası elde etti. 23 sporcumuz da kota elde etmek için mücadele veriyor. Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olmayı çok istiyoruz. Tüm gayretimiz bu yönde olacak.

"HEDEFİMİZ, OLİMPİYATLARDA KAZANILAN MADALYA SAYISINI ARTTIRMAK"

Kulübümüz bu güne kadar 4 olimpiyata katılıp 15 madalya kazanmış. 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz kazanmış kulübümüzün sporcuları. Biz bu madalya sayısını artırmak istiyoruz. 2016 olimpiyatlarında ülkemiz 8 madalya kazandı. Bunlardan 5'ini kulübümüz kazandı. Hedeflerimiz, bu sayıyı artırmak yönünde olacak.

"ATLETİZMİ GELİŞTİRİP CİMNASTİK BRANŞINI DA FAALİYETLERİMİZ ARASINA DAHİL EDECEĞİZ"

Biz atletizm branşımızı geliştireceğiz. Cimnastik branşını da kulübümüzün faaliyetleri arasına dahil edeceğiz çünkü her ikisi de sporun temel branşları aslında. Her branşın içerisinde mutlaka atletizm var. Dolayısıyla bizim bunları daha da artırma yönünde hedeflerimiz var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Keleş'in açıklamaları