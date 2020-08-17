İstanbul BBSK basketbolda yeni sezona hazır - Son Dakika

2020-2021 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele edecek olan İBB Erkek Basketbol Takımı, iç transferde 6, dış transferde 4 oyuncu ile anlaştı.

Başantrenörlüğünü Alaeddin Yakan'ın yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İstanbul BBSK, altyapıdan yetişen 6 oyuncu ile yeni sezonda da anlaşma sağlarken, dış transferde ise Geçitspor'dan Ersin Taşkın, Çorlu Belediyesi'nden Burak Sarı ve Mehmet Oğuzhan Kızıl, Ankar Anadolu Basket'ten Oğuzhan Yarol ile sözleşme imzaladı.

Geçen yıl takımda yer alan Furkan Ayça, Kamer Bayraktar, Gaffar Çetin, Burak Gürbüz, Mehmet Yılmaz ve Emir Boyiğit yeni sezonda da turuncu-lacivertli forma ile ter dökmeye devam edecek.

(İHA)