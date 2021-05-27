İstanbul BBSK'li karatecilerin hedefi olimpiyat! - Son Dakika

İstanbul BBSK'li karatecilerin hedefi olimpiyat!

27.05.2021 15:15
İstanbul BBSK'li karatecilerin hedefi olimpiyat!, System.String[]

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 5 madalya kazanan İstanbul BBSK karatecileri gözlerini olimpiyatlara çevirdi.

İBBSK'nın şampiyon karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve Eda Eltemur'un basın mensuplarıyla buluşmasında konuşan kulüp başkanı Fatih Keleş, "Türk sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapılardaki sporculara örnek olacak ağabeyler, ablalar olarak görüp ilham kaynağı olacaklar. Sadece sporda başarılı değil, çevresine, arkadaşına ve ülkesine karşı sorumlu sporcu olmalarını da istiyor ve arzu ediyoruz" dedi.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli takım, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken; 3 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) sporcularından geldi. Bireysel kumite kategorisinde Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş Avrupa Şampiyonluğu, Eda Eltemur Avrupa Üçüncülüğü elde etti. Ayrıca kadın takım kumitede mücadele eden İstanbul BBSK'lı Eda Eltemur ve Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş madalyanın sahibi oldu. Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya alan İstanbul BBSK sporcularından Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele edecek. Olimpiyata hazırlanan sporcular, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde dün gerçekleşen toplantıya, İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş ve Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da katıldı.

"ARKADAŞLARIMIZ EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI"

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların başarısını bir kez daha kutlamak istediklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımız verdikleri emeklerin karşılıklarını aldılar. Kısa sürede olacak işler değil, bu arkadaşlarımız spora uzun yıllarını verdiler. Bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okuttular. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar var. Orada da karate olimpik branş oldu ve beklentimiz bir o kadar da arttı. Hem kulübümüzün, sporcularımızın, ülkemizin bunlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Başarıyı sadece karatede görmediklerini belirten Keleş açıklamasına şöyle devam etti:

"19 branşta mücadele ediyoruz. Bir ay içerisinde ülkemize 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya kazandırdılar. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına gidecek sporcularımızın sayısı 21'e ulaştı. Bu sayı daha da artacaktır ve ülkemize madalya kazandırmak için sporcularımız mücadele edecektir. Türk sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapılardaki sporculara örnek olacak ağabeyler, ablalar olarak görüp ilham kaynağı olacaklar. Sadece sporda başarılı değil, çevresine, arkadaşına ve ülkesine karşı sorumlu sporcu olmalarını da istiyor ve arzu ediyoruz."

İSTANBUL BBSK'LI SPORCULAR BAŞARIYI KATLAMAK İSTİYOR

Başarı elde eden sporcular da şu görüşleri paylaştı:

Milli karateci Eda Eltemur, "Benim bireyselde ilk madalyam. 2019'da takım halinde yarışmıştım. Bu yıl yapılan şampiyonada 3'üncü oldum. İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur" dedi.

Meltem Hocaoğlu Akyol da "Pandemi döneminde tüm dünya kapansa da ihtiyaçlarımızı karşılamak için kulüp bize kapıları açtı, profesyonel isimlerle çalışmamızı sağladı. Bunun gibi özelliklerle daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli karateci Serap Özçelik ise "Elimden gelenin en iyisini yaptım ve hakem kararı ile altın madalya kazandım. 5'inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Olimpiyatlara 4 seneden beri yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu müsabakalar sonunda dünyanın 1 veya 2'nci sırasında olmak gerekiyordu ki bunu başardık. Olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Milli karateci Uğur Aktaş da "Olimpiyat öncesi bu madalyayı kazandığım için de ayrıca çok mutluyum. Olimpiyat kotası kazandığım çok önceden belliydi. Son iki ayımız kaldı, çok güzel hazırlanıp altın madalya kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum" dedi.

İstanbul BBSK, 2021 yılında Karate, Judo, Halter, Taekwondo, Badminton ve Güreş branşlarında yapılan Avrupa Şampiyonaları'nda; 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya kazandı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul BBSK'li karatecilerin hedefi olimpiyat! - Son Dakika


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