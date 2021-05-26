İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti - Son Dakika

İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti

26.05.2021 14:35
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti, System.String[]

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 5 madalya kazanan İstanbul BBSK karatecileri gözlerini olimpiyatlara dikti.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 5 madalya kazanan İstanbul BBSK karatecileri gözlerini olimpiyatlara dikti.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve Eda Eltemur, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan toplantıya, İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul BBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da katıldı. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mili takım, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken, 3 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya İstanbul BBSK sporcularından geldi. Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya alan İBBSK sporcularından Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele edecek.

Keleş: "Türk sporunu en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz"

Madalya kazanan sporcularını tebrik ederek konuşmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Geçtiğimiz hafta sonu Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan sporcularımızla birlikteyiz. Sizlerin huzurunda onları bir kez daha kutlamak istedik. Ülkenin morale ihtiyacı olduğu zamanda arkadaşlarımız verdikleri uzun emeklerin karşılığını aldı. Bu arkadaşlarımız uzun emeklerler veriyor. Bu emeklerinin karşılığını almalarından dolayı da mutlu oldu. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar var. Karate branşı da olimpik branş oldu. Hem sporcularımızın hem kulübümüzün hem de ülkemizin bunlara ihtiyacı var. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Her sporcunun hayalini kurduğu yer. Bu sene karatenin de olimpiyatlarda olması büyük fırsat. Umarım bunun gereğini yerine getireceklerdir. Eda'ya bunu söylemiyorum. Ama ileriki zamanlarda ondan da diğer arkadaşlarımız gibi yüksek başarılar bekliyoruz. Kulübümüz 19 branşta mücadele ediyor. Geçtiğimiz 1 ay içinde 6 branşta kulübümüz 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazandırdı. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Olimpiyatlara ve paralimpik oyunlara gidecek sporcu sayımız 21'e ulaştı. 8 sporcumuz paralimpikte bizi temsil edecek. İnşallah bu sayılar da artacak. Bütün arkadaşlarımız başarı için mücadele edecek. Biz Türk sporunu en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz gelecek sporculara örnek olacak abiler, ablalar yetiştirmek istiyoruz. Spora yeni başlamak isteyen arkadaşlara ilham kaynağı oluşturacak, rol model olacak sporcular yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Eda: "İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur"

Hırvatistan'da bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü olan Eda Eltemur, "Bireysel olarak ilk madalyam. 2019'da bireysel olarak derece almamıştım. İkinci kez yarıştığım bireysel 68 kiloda Avrupa ikincisi oldum. İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur" dedi.

Avrupa Şampiyonu olan Meltem Hocaoğlu Akyol ise, "68+ kiloda yarışıyorum. Bugün burada bulunduğumuz salon daha önce fizyoterepi salonuydu. Burada çektiğim acıları hatırlıyorum. Şimdi olimpiyatlara gideceğim. Pandemi döneminde kulübümüzün destekleri çok büyüktü. Verdikleri desteklerden dolayı ve inançlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Serap Arapoğlu: "Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Serap Özçelik Arapoğlu, tek hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirterek, "55- kiloda olimpiyatlarda temsil edeceğim ülkemi. Ben daha önceden kotayı almıştım. Son Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek benim için iyi oldu. Altın madalya aldığım için çok utluyum. Büyüklerde 5. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştım. Şimdi geriye tek bir hedefim kaldı. O da olimpiyatlar. Arkadaşlarımızla birlikte önce kendimizi sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek işitiyoruz. Kulübümüze verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tokyo'da mücadele edecek bir diğer isim olan Avrupa Şampiyonu Uğur Aktaş ise şunları söyledi:

"Büyüklerde toplamda 4. altın madalyamı aldım. Büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak ve başarıyı devam ettirmek kolay değil. Olimpiyat öncesinde bunu başarmam beni çok mutlu etti. On iki ayımız kaldı. Ben de çok önceden kotayı almıştım. Olimpiyatlarda da hedefim altın madalya kazanmak. Kendime güveniyorum." - İSTANBUL

İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti
İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti

Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan, İstanbul, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul BBSK sporcuları gözlerini olimpiyata dikti - Son Dakika Spor


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