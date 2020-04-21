İSTANBUL-BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR - Son Dakika

İSTANBUL-BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sahil şeritlerinin yasaklanmasına rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'nde yürüyenler ve spor yapanlar dikkat çekti.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sahil şeritlerinin yasaklanmasına rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'nde yürüyenler ve spor yapanlar dikkat çekti. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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