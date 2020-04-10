İSTANBUL Belediye personelinden sağlık çalışanlarına jest - Son Dakika
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İSTANBUL Belediye personelinden sağlık çalışanlarına jest

6 saat önce

Belediye personelinden sağlık çalışanlarına jestİSTANBUL, (DHA) - Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan kurs hocaları ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle...

Belediye personelinden sağlık çalışanlarına jest

İSTANBUL, (DHA) - Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan kurs hocaları ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık personellerine ikram etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, muhtarlar ile toplantıda olduğu için, telekonferans yolu ile Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik ve Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit ile yaptığı görüşmede gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade ederek 'Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, salgınla mücadelede destan yazan sağlık ordumuza, el emeği göz nuru ürünler hazırlamışlar. İçine de bolca sevgi, saygı ve minnet koymuşlar. Hislerimize tercüman oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleri ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum hepsine minnettarız hep birlikte başaracağız' şeklinde konuştu.

Sancaktepe Şehit. Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise destekleri için Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve ekibine teşekkür etti. Yiyit, 'Sayın başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda toplantıda olmasından ötürü yanımızda olamasa da gönlünün her zaman bizimle olduğunu biliyoruz. Gönderilen yemekler kadar içinde yazılan mesajlarda muhteşem. Şu anda gönderilen yemekleri hem burada hem de sahada büyük bir özveri ile çalışan sağlık personelimize göndereceğiz. Bu jest bizim için ekstra bir moral oldu bu sebeple her daim gönülden desteğinizi bize hissettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

İSTANBUL Belediye personelinden sağlık çalışanlarına jest

Sancaktepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:36 Kaynak: DHA

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