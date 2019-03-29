Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Babasından Açıklamalar (1)

İstanbul -  Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Babasından Açıklamalar (1)

3 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABelgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Duman'ın babası Sedat Duman, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı.

İstanbul -  Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Babasından Açıklamalar (1), System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Belgrad Ormanı'nda  cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Duman'ın babası Sedat Duman, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Sedat Duman, "Hayatı okuldu, kitap okumaktı. Çok başarılıydı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sedat Duman'ın açıklamaları

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

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