İstanbul - Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Babasından Açıklamalar (1)
3 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABelgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Duman'ın babası Sedat Duman, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Duman'ın babası Sedat Duman, Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Sedat Duman, "Hayatı okuldu, kitap okumaktı. Çok başarılıydı" dedi.
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-Sedat Duman'ın açıklamaları
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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