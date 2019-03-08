Son Dakika Haberleri: İstanbul- Berat Albayrak Biz Kadınlarımıza Güveniyoruz

İstanbul- Berat Albayrak Biz Kadınlarımıza Güveniyoruz

21 dakika önce

İstanbul- BERAT ALBAYRAK BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ (detay görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul- BERAT ALBAYRAK BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ (detay görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:02 Kaynak: DHA

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