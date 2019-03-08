İstanbul- Berat Albayrak Biz Kadınlarımıza Güveniyoruz
21 dakika önce
İstanbul- BERAT ALBAYRAK BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ (detay görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- BERAT ALBAYRAK BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ (detay görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:02 Kaynak: DHA
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