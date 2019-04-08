İSTANBUL Havalimanı'nın inşa sürecini Berlin
'in müstakbel havalimanı ile karşılaştıran Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki "İstanbul
havalanıyor" başlıklı yorumda "Şunun kabul edilmesi gerek: İstanbul, Berlin'in başaramadığını başardı. Türkiye
'nin en büyük şehrinin yeni havalimanının faaliyete başlama süreci, birkaç kez ertelenmişti. Ancak havalimanı, beş yıldan kısa bir zamanda artık faal. Bunun karşısında, Berlin'in havalimanının inşaatı muhtemelen 2020 ya da 2021'de bitecek. Yani planlanan tarihten 10 yıl sonra. İlk açılış törenindense 14 yıl sonra. Türkiye ve Çin
yakında dünyanın en hareketli havaalanlarına sahip olmak için yarışacak" denildi.TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR MARKA YAPACAK
Havalimanı ile ilgili Süddeutsche Zeitung yorumunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bu yeni havalimanının Türkiye'yi küresel bir marka haline getirmesini istediğini sözlerine yer verildi. Gazete, İstanbul'un Dubai
ve Londra
'yı geride bırakacak bir havacılık merkezine ihtiyacı olduğunu da yazdı.