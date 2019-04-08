Son Dakika Haberleri: İstanbul, Berlin'in Başaramadığını Başardı

İstanbul, Berlin'in Başaramadığını Başardı

1 saat önce

İSTANBUL Havalimanı'nın inşa sürecini Berlin'in müstakbel havalimanı ile karşılaştıran Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki "İstanbul havalanıyor" başlıklı yorumda "Şunun kabul edilmesi gerek: İstanbul, Berlin'in başaramadığını başardı.

İstanbul, Berlin'in Başaramadığını Başardı, System.String[]
İSTANBUL Havalimanı'nın inşa sürecini Berlin'in müstakbel havalimanı ile karşılaştıran Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki "İstanbul havalanıyor" başlıklı yorumda "Şunun kabul edilmesi gerek: İstanbul, Berlin'in başaramadığını başardı. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni havalimanının faaliyete başlama süreci, birkaç kez ertelenmişti. Ancak havalimanı, beş yıldan kısa bir zamanda artık faal. Bunun karşısında, Berlin'in havalimanının inşaatı muhtemelen 2020 ya da 2021'de bitecek. Yani planlanan tarihten 10 yıl sonra. İlk açılış törenindense 14 yıl sonra. Türkiye ve Çin yakında dünyanın en hareketli havaalanlarına sahip olmak için yarışacak" denildi.

TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR MARKA YAPACAK

Havalimanı ile ilgili Süddeutsche Zeitung yorumunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni havalimanının Türkiye'yi küresel bir marka haline getirmesini istediğini sözlerine yer verildi. Gazete, İstanbul'un Dubai ve Londra'yı geride bırakacak bir havacılık merkezine ihtiyacı olduğunu da yazdı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:21 

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