İSTANBUL Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladı - Son Dakika

İSTANBUL Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladı

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ilçe sakinlerine içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini dağıtmaya başladı.

Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ilçe sakinlerine içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini dağıtmaya başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da mesai arkadaşlarına yardım ederek erzakları ileri yaştaki komşuları için koliledi.

Koronavirüs salgınına karşı Beşiktaş Belediyesi her geçen gün önlemlerini artırıyor. 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Beşiktaş Belediyesi de ileri yaştaki komşuları için harekete geçti. 7/24 dezenfekte çalışmalarına devam eden ve hijyen seti dağıtarak vatandaşları uyaran belediye ekipleri bugünden itibaren de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü komşuları için erzak kolilerinin dağıtımına başladı. Erzak kolilerini alan vatandaşlar belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gelerek mesai arkadaşlarıyla beraber temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzakları ileri yaştaki komşuları için koliledi.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: BU ZOR GÜNLERDE BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Çalışma sırasında sosyal mesafe kuralına uyan Başkan Rıza Akpolat bu konuda mesai arkadaşlarını da dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı. Başkan Rıza Akpolat çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: 'Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük kısmı 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Beşiktaş Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan ileri yaştaki sakinlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İhtiyaç ve taleplerini öğrenmek için 65 yaş ve üstü komşularımızla iletişime geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta, el dezenfektanı, maske, eldiven ve sabun gibi temel hijyen ürünlerini içeren hijyen kitlerini ileri yaştaki komşularımıza ulaştırmaya başladık. Şimdi de pirinç, nohut, bulgur, zeytinyağı, makarna, un gibi gıda ürünlerinden oluşan market kolilerini, belediyemizden Esenlik hizmeti alan ve ihtiyaç sahibi komşularımıza teslim edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdürecek.?

İSTANBUL Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladı

Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:15 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üstüne erzak dağıtmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]