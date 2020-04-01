İSTANBUL-Beşiktaş Belediyesi çocuklar için yayına hazır - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi çocuklar için yayına hazır

İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyonun korunduğu bugünlerde Beşiktaş Belediyesi, çocuklar için yeni projeler hayata geçiriyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanmış eğitici içerikli programlar Beşiktaş Belediyesi Youtube kanalında çocuk izleyicilerle buluşuyor.

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan 'Evde kal' hareketi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Okulların kapandığı, çocukların evde kaldığı bu zor süreçte online platformlar büyük önem kazandı. Beşiktaş Belediyesi de öğrencilerin evde derslerinden kalan zamanı daha kaliteli ve keyifli geçirilebilmeleri için Beşiktaş Belediyesi Youtube kanalında çocuklara yönelik yayınlara başladı. Yayınlarda çocuk oyunlarından film ve kukla gösterimlerine pek çok farklı türde içeriğin çocukların beğenisine sunulacağı duyuruldu.Çocukların geleceğimiz ve önceliğiniz olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Evde kaldığımız bu günlerde, Youtube kanalımız üzerinden çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve filmler yayınlayarak, derslerinden arta kalan zamanlarda çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programları çocukların takip etmesini tavsiye ediyorum' dedi.