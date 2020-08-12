İSTANBUL Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanı - Son Dakika

İSTANBUL Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanı

Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi'nin 3 Temmuz'da 'Beşiktaş İyileşecek' diyerek parklarda başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi sahne etkinlikleriyle devam ediyor.

Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi'nin 3 Temmuz'da 'Beşiktaş İyileşecek' diyerek parklarda başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi sahne etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinlik kapsamında ilçenin parklarında 14 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında her cuma, cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak tiyatro oyunları ve stand-up gösterileri düzenlenecek.

Uzun süre evlerde kaldıktan sonra kontrollü geçiş sürecinde salgının psikolojik etkilerini en aza indirmek için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi kapsamında, ilçe sakinleri temmuz ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri parklarda psikolog söyleşilerine, müzik dinletilerine, stresten arındıran yoga ve spor faaliyetlerine katıldı. Beşiktaş Belediyesi şimdi de komşularını parklarda sahne sanatlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. 'Beşiktaş İyileşecek' etkinleri çerçevesinde sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak, ilçe halkı tiyatro oyunları ve stand-up gösterileriyle kontrollü bir şekilde buluşturulacak.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek etkinliklerde izleyicilerin alana girerken ve etkinlik süresince maske takması gerektiği belirtildi. Covid-19 önlemleri kapsamında tüm parklara dezenfektan yerleştirilirken, alana girişte vatandaşların ateş ölçümleri de gerçekleştirilecek.

14 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan program takvimine ve etkinlik detaylarına Beşiktaş Belediyesi'nin resmi internet sitesi besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabileceği duyuruldu.

ETKİNLİK TAKVİMİ

14-15-16 Ağustos AYKUT BARKA PARKI

14 Ağustos Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu

15 Ağustos Cem İşçiler Stand-up Gösterisi

16 Ağustos Akidezadeler Tiyatro Oyunu

21-22-23 Ağustos KARANFİLKÖY ŞENLİK ALANI

21 Ağustos Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu

22 Ağustos Açık Mikrofon Stand-up Gösterisi

23 Ağustos Şişman Güzeldir Tiyatro Oyunu

28-29-30 Ağustos SANATÇILAR PARKI

28 Ağustos Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu

29 Ağustos Dilek Çelebi Doğaçlama Tiyatro Ligi

30 Ağustos Metin UCA Dilinizi Eşek Arısı Soksun Tek Kişilik Gösteri

4-5-6 Eylül SPORCULAR PARKI

4 Eylül Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu

5 Eylül Abur Cubur Show

6 Eylül Bence Hiç Komik Değil Tiyatro Oyunu11-12-13 Eylül ABBASAĞA PARKI

11 Eylül Güler misin Ağlar mısın Tiyatro Oyunu

12 Eylül Yunus GÜNÇE Butik Ünlü Stand-up Gösterisi

13 Eylül Benimle Delirir misin? Tiyatro Oyunu

İSTANBUL Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanı

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanı - Son Dakika
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