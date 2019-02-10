Son Dakika Haberleri: İstanbul-Beşiktaş'ta Ahşap Binada Yangın

İstanbul-Beşiktaş'ta Ahşap Binada Yangın

59 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHABeşiktaş'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokakta bulunan ve boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap binanın 2'nci katında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çökmemesi için demir direklerle güçlendirilen binadan dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahşap binadaki yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

DHA, Beşiktaş, Güncel
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