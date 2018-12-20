İstanbul - Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı
13 saat önce
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener
, Beşiktaş
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro
Amirliği'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:31 Kaynak: DHA
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