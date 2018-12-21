İstanbul- Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Sağlık Kontrolünden Geçirildi
9 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHABeşiktaş'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beşiktaş
'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener
, sağlık kontrolünden geçirildi.
Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener dün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu devam eden Yener'in ifade işlemlerinin tamamlanması için savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Yener'in sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:00 Kaynak: DHA
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