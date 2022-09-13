İstanbul Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Konaklar Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sırasında evde bulunan ve kardeş olan 2 yaşlı kadın ile onları tahliye etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.
???????Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye müdahale etti.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika