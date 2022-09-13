Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

13.09.2022 16:34
Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Konaklar Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan ve kardeş olan 2 yaşlı kadın ile onları tahliye etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.

???????Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye müdahale etti.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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