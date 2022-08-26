İddiaya göre, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. sokakta aralarında husumet olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

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