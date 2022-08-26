Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

26.08.2022 20:02
Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. sokakta aralarında husumet olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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