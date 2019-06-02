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İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİ POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ

16 dakika önce

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta denize atlayan kişi, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİ POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ, System.String[]

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta denize atlayan kişi, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Denize atılan can simidiyle kıyıya çıkan kişinin itfaiye ile diyalogları ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Beşiktaş Bebek Sahili'ndeki olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sahildekiler denize bir kişinin atladığı yönünde ihbarda bulundu. Sahile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden arama yapılırken yüzen kişi fark edildi. İtfaiye bu kişiye can simidi attı. Can simidine tutunan kişi kıyıya çıktı. Alkollü olduğu belirtilen S.C. yüzmeye girdiğini söylerken bu sırada itfaiye ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. S.C. tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Denize atlayan şahsın denizdeki görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

-Deniz polisinden detaylar

-Şahsın denizden çıkması

-Sağlık ve polis ekiplerinin şahsın üzerine battaniye örtmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Genel ve Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
İtfaiye, Beşiktaş, Polis, Güncel
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