İstanbul - Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada
57 dakika önce
Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL DHA Beşiktaş
'ta geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanı çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasında çıkan tartışmaya özel güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Darp edildiklerini söyleyen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada olaylara karışan güvenlik görevlisinin işine son verildiği kaydedilmişti. O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor. Arbede sırasında kadınlarından birinin dövülmesi görüntülere yansıyor. Çalışanlar kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olayın güvenlik kamerası kaydı
-Darp edilen kadının paylaştığı fotolar
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:01 Kaynak: DHA
Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada!
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