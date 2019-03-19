Son Dakika Haberleri: İstanbul - Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada

İstanbul - Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada

57 dakika önce

Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul - Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada, System.String[]
Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanı çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasında çıkan tartışmaya özel güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Darp edildiklerini söyleyen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada olaylara karışan güvenlik görevlisinin işine son verildiği kaydedilmişti. O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor. Arbede sırasında kadınlarından birinin dövülmesi görüntülere yansıyor. Çalışanlar kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası kaydı

-Darp edilen kadının paylaştığı fotolar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

DHA, Beşiktaş, Yerel
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