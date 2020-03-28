İSTANBUL-Beşiktaş'ta 'Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi' hizmete başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta 'Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi' hizmete başladı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgının artmasıyla birlikte yapılan çalışmaların tek bir merkezden yürütüleceği 'Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; Afet, salgın, deprem ve halk sağlığını ilgilendiren durumlarda merkezin aktif olarak çalışacağını söyledi.

Dünyada koronavirüs (COVID-19) salgının başlamasıyla birlikte okullarda ve tüm ilçede dezenfekte çalışmalarına başlayan, online sistemleri hizmete sunan ve bu kapsamda kriz merkezi oluşturan Beşiktaş Belediyesi'nin virüs salgınına karşı mücadelesi Başkan Rıza Akpolat'ın önerisiyle yeni bir boyut daha kazandı. Akpolat, Beşiktaş'ta hizmete başlayan 'Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'nde salgın tehdidine karşı sürdürülen mücadelenin tek bir merkezden yönetileceğini belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

'Dünyada yeni koronavirüs haberleri yayılmaya başladığı günlerden itibaren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Beşiktaş Belediyesi olarak Ocak ayının sonunda, okullarımızda dezenfektan çalışmalarına başladık ve kriz merkezimizi kurduk. Online hizmetlerimizi geliştirdik. Gündemde bile değilken, ileri yaştaki komşularımız için hijyen setlerimizi hazırladık. Şimdi yeni bir aşamadayız, salgın tehdidine karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi, Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi üzerinden ilerleteceğiz. Afet, salgın, deprem ve halk sağlığını ilgilendiren hallerde çalışacak dijital altyapıya sahip bu merkezde, kriz iletişimi, uygulama ve kurumlar arası koordinasyonu tek elden yürüteceğiz. Tüm ilçemizin verisi buraya akacak, işlenecek, risk grupları ve alanları belirlenecek. Bu sayede, çok daha etkin hareket edeceğiz. Ben de, tüm birimlerimizin koordinasyonunu gece gündüz bu merkez üzerinden sürdüreceğim.Biz buradayız, görevimizin başındayız. Aklın, bilimin ve teknolojinin ışığında; inanıyorum ki, hep birlikte başaracağız.?