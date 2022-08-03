Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı - Son Dakika
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Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı

03.08.2022 11:16
Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı

İstanbul Beşiktaş'ta meslek lisesi öğrencileri, büyük çoğunluğu atık malzemelerden, 3 aylık çalışmayla tek kişilik elektrikli otomobil yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta meslek lisesi öğrencileri, büyük çoğunluğu atık malzemelerden, 3 aylık çalışmayla tek kişilik elektrikli otomobil yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) Elektrik Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Denizcilik Bölümü hazırlık, 9 ve 10. sınıfta okuyan 14 öğrenci, atık halde buldukları malzemeleri kullanarak elektrikli araç yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde 3 ay süren çalışma sonucu yaptıkları elektrikli otomobili hareket ettirmeyi başardı.

Öğrencilerin "Apoideas" ismini verdikleri elektrikli araç saatte 50 kilometre hıza çıkabiliyor ve 50 kilometre gidebiliyor.

İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesinde birçok proje yürütüldüğünü, bunlardan birinin de elektrikli araçlar olduğunu söyledi.

Okul bünyesinde öğrencilerin elektrikli otomobil yaptığını belirten Toros, "Burada hem TEKNOFEST'in arzu ettiği az elektrik kullanarak daha fazla mesafe gitmek hem de bunu yaparken çocukların bir arada takım halinde neyi nasıl yapacaklarını öğrenmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, elektrikli araçta ilk aşamayı geçtiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra öğrencilerimiz elektrikli aracın farklı farklı türlerini yapacaklar. Bunun için yeni çalışmaları devam ediyor. Burada amacımız az enerjiyle daha uzun süre yol gitmek. Bu kapsamda öğrencilerimiz tamamen kendi kendilerine tasarımını yaparak bir elektrikli araç yaptılar. Yazılımına kadar her şeyi lise öğrencilerimiz hazırladı. Değişen bir dünyadayız. Küresel iklim değişimiyle hepimiz mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en önemlisi de kaynakların verimli kullanılmasıdır. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının yer aldığı enerji üretmeliyiz. Elektrikli aracımız da bu kapsamda öğrencilerimiz tarafından yapıldı."

14 kişilik ekip

Elektrikli araba projesinin takım kaptanı 10. sınıf öğrencisi Poyraz Alpaslan, tüm dünyanın fosil yakıtların kullanımını azaltmaya çalıştığını belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yola çıkarak elektrikli araç yapmaya karar verdiklerini anlatan Alpaslan, "Arabayı toplamda 3 ayda tamamladık. Tasarıma kadar her şeyi 5 bölüme ayrılarak 14 kişilik bir ekiple yaptık. Arabayı 3 boyutlu olarak tasarladık." diye konuştu.

Alpaslan, otomobilin yapımında lityum batarya kullandıklarını aktararak, "Bataryamızı gücü 2,4 kilovat. Tüm bataryayla aracımız 50 kilometre menzile sahip. Ayrıca 50 kilometre hıza da çıkıyor. Bataryamız ise yaklaşık 5 saate doluyor. Bu sene TEKNOFEST'e katıldık. Finale kadar çıktık. Önümüzdeki senenin yarışması için yeniden çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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