İSTANBUL -  BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı 'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, " Motosiklet aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kaza karışan motosiklet ve otomobil

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Otomobil sürücüsünün görüntüsü

-Görgü tanığı ile röp.

-Trafik ışıklarından görüntü

-Genel ve detaylar

- İstanbul