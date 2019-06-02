Son Dakika Haberleri: İSTANBUL -  BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL -  BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

21 dakika önce

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı.

İSTANBUL -  BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, System.String[]
BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı.  Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu  yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, "Motosiklet aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------
-Kaza yeri
-Kaza karışan motosiklet ve otomobil
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Otomobil sürücüsünün görüntüsü
-Görgü tanığı ile röp.
-Trafik ışıklarından görüntü
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcı onay verirse, Vlasic için girişimler başlayacak Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti Beşiktaş'tan Abdullah Avcı mesajı: Av Zamanı Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:51:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL -  BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]