Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beşiktaş'ta özel bankalara ait sıralı bir ATM'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Levent Büyükdere Caddesi'nde özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kabloları sardı.
Duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
ATM'de inceleme yapan banka görevlileri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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