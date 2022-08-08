Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü

08.08.2022 16:52
Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beşiktaş'ta özel bankalara ait sıralı bir ATM'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta özel bankalara ait sıralı bir ATM'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Levent Büyükdere Caddesi'nde özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kabloları sardı.

Duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ATM'de inceleme yapan banka görevlileri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

YORUMLAR
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Levent'te bankamatik yangını kamerada Levent'te bankamatik yangını kamerada Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İtfaiye, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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