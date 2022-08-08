Alınan bilgiye göre, Levent Büyükdere Caddesi 'nde özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kabloları sardı.

Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İtfaiye, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta banka ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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