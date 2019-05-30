İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA PATRONDAN ÇALIŞANLARINA DAYAK
4 dakika önce
İstanbul DHABeşiktaş'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:19 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.
Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Patronun çalışanlarına vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri
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