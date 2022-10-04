Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan araçta büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan araçta büyük çapta hasar oluştu

04.10.2022 19:06
Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan araçta büyük çapta hasar oluştu

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönünde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil aniden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, araçta büyük çapta hasara yol açtı. Yanan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araç yangını dolayısıyla Zincirlikuyu- Balmumcu bölgesine kadar trafik yoğunluğu meydana geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan araçta büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan araçta büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika
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