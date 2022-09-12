Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı

12.09.2022 10:34
Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı.

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaptıkları kontroller sırasında bir ticari taksi içerisinden 2 kadının yardım çığlığı attığını duyarak, aracı durdurmak istedi.

Polis ekipleri, aracın kaçmaya çalışması üzerine önünü keserek durdurdu.

Yapılan kontrolde, takside yolcu olarak bulunan F.M.B. (27) ve A.M. (32) adlı kadınların, H.U. (51) adlı sürücünün dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiğini görmeleri üzerine araçtan inmeye çalıştığı tespit edildi.

Taksi şoförünün polis ekiplerini görünce kaçarak fotoğrafları silmeye çalıştığı gerekçesiyle tartışma çıktığı, bunun üzerine kadınların çığlık atarak yardım istediği anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan H.U. tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:46:42. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement