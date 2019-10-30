Son Dakika Haberleri: İstanbul-beşiktaş'ta vahşet evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü
Son Dakika Güncel İstanbul-beşiktaş'ta vahşet evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü

İstanbul-beşiktaş'ta vahşet evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü

53 dakika önce

Daha önce de zehirli et atılarak zehirlenmek istenen köpek defalarca ateş edilerek öldürüldü.

Daha önce de zehirli et atılarak zehirlenmek istenen köpek defalarca ateş edilerek öldürüldü.

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Ozan URAL/ İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta bir binanın bahçesindeki köpek tabancayla vurarak öldürdü. Bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de binanın giriş katına isabet etti.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesindeki 'Kont' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti.

KÖPEĞİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin ölmüş olduğunu gördü. Karanlık sokaktan bir kişinin yaya olarak kaçtığını fark eden köpeğin sahibi durumu polise bildirdi. Saldırının gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunan polis, 4 boş kovan buldu. Çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın kaçış anının görüntülerine ulaştı.

SİLAH SESLERİYLE DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KÖPEĞİMİZ ÖLMÜŞTÜ

Silah sesleriyle birlikte dışarı çıktığını ve köpeğinin öldüğünü anlatan Burak Işıkyıldız, 'Evde oturuyorduk yemek yiyorduk. Silah seslerini duyduk kalkıp dışarı çıktığımızda köpeğimizin öldüğünü gördük. Görgü şahitleri bir kişinin koşarak kaçtığını görmüş. Olayın ardından polise haber verdik gerekli yasal işlemleri başlattık" dedi.

'KÖPEĞİNİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYE TEHDİT EDİYORLARDI

Daha önceden de köpeğinin zehirlenmeye çalışıldığını iddia eden Işıkyıldız, "Polisler, vuran kişiyi bulmaya çalışıyorlar ama azmettiren bir kişinin olduğunu düşünüyorum. Bir defa zehirli et attılar, köpeğimiz eğitimli Alman kurdu olduğu için et yemedi. Çevrede oturanlar bana aracılar vasıtasıyla 'köpeği öldüreceğiz' diye tehdit ediyorlardı. Köpeğin ağzı var dili yok. Ben bir canlıya kıyabileceklerini düşünmüyordum. Köpeğin havlamasından rahatsız olmuşlar ama 7 senedir köpekle burada beraberim. Bizim apartmanımızdan hiçbir şikayet yok. Çok bağıran köpek değildi. Kimin yaptırdıklarını bulmaya çalışıyoruz. Emniyet güçlerine güveniyoruz, inşallah yapan kişi bulunur. Köpeğim çok uysal bir köpekti saldırganlığı yoktu. Bahçe içinde havlayabiliyordu. Çok üzgünüz daha olayın şokunun üzerimizden atlatamadık" dedi.

SÜREKLİ HAVLIYOR DİYE

Mahalle sakinleri, bahçede bakılan köpeğin sürekli havlamasından rahatsız olan bazı kişilerin bir süre önce sahibini uyardığını söyledi. Saldırının köpeğin havlamasından rahatsız olan bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi. Polis, köpeğe karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının nedenini öğrenmek için çalışmalara başladı.

İstanbul-beşiktaş'ta vahşet evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:53 Kaynak: DHA
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