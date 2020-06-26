İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandıİSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı

BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler tarafından okullardaki sınıflar ve ortak kullanım alanları öğrenciler için hazır hale getirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Beşiktaş Belediyesi çevre okulların tümünü dezenfekte etti. Görevli ekipler tarafından öğrencilerin hijyenik bir ortamda sınava girmeler için sınıflar, masalar, kapı kolları tuvaletler steril hale getirildi.

'BÜTÜN OKULLAR YKS'YE HAZIR'

Beşiktaş'ta bütün okullar YKS'ye hazır diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Tüm okular temizlendi ve dezenfekte edildi. Öğrencilerimiz salgın stresi yaşamadan bu sınavı da başarı ile atlatacak. Sınav heyecanı ile sınav öncesi ve sonrası da sosyal mesafe kurallarını unutmayın. Umudumuz alın terinizde saklı.' şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:28 Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Beşiktaş'ta YKS hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]