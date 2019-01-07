İstanbul- Beşiktaş'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı

Beşiktaş'ta trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, otomobilin kırmızı ışıkta durmadığı iddiasında bulundu.



Kaza Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NC 1071 plakalı otomobil, Levent istikametine seyir halindeyken trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şule Tosun'a (45) çarptı. Kazada Şule Tosun yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıyı yakındaki bir kafeye götüren vatandaşlar ambulansın gelmesini bekledi. Kaza yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şule Tosun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobili kullanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



OTOMOBİL KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI



Görgü tanıklarından Ümit Kulaksız, 'Kırmızı ışık yandı, bütün araçlar kırmızı ışıkta durdu. Sürücü kırmızı ışıkta durmadı, direkt hanımefendiye çarptıö dedi.

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