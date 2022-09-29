Ortaköy'deki kan donduran gece kulübü kavgasında olay adam konuştu: Arkadaşımıza kafa atınca refleks olarak karşılık verdik - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaköy'deki kan donduran gece kulübü kavgasında olay adam konuştu: Arkadaşımıza kafa atınca refleks olarak karşılık verdik

29.09.2022 10:16

Ortaköy'de bir gece kulübünün korumaları ile mekana girmek isteyen biri kadın üç kişi arasında yaşanan kavgayla ilişkili olarak 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıs ifadesinde, "Normalde rezervasyon almıyoruz. Bize "Arkadaşlarımız içeride. Girerken size mi soracağız?" şeklinde bağırdı. Alkollüydü. İçeri girince de olay çıkarmış. O sırada arkadaşımıza kafa atınca refleks olarak karşılık verdik." diye konuştu.

Ortaköy Mahallesi'nde 8 Eylül'de bir gece kulübünde eğlenen biri kadın 3 kişi, fazla alkolün etkisiyle dışarıya çıkartılmış, tekrar içeriye girmek istedikleri sırada da güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi darbedilmiş, bu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde kavganın yaşandığı yere gelen motosikletli 4 şüpheli, işletme çalışanlarına silahla ateş etmişti. Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı adliyeye sevk edilen 5 kişiden E.S.'nin tutuklandığı öğrenilmişti.

Ortaköy'deki gece kulübünün güvenlik görevlisi 'o kavgayı' anlattı

"GİRERKEN SİZE Mİ SORACAĞIZ?"

Şüpheli E.S, savcılık ifadesinde, herhangi bir güvenlik sertifikası ya da eğitimi olmadığını ancak bahsi geçen iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Olay günü saat 02.50 sıralarında M.B. adlı kişinin, çalıştığı gece kulübüne geldiğini, hızlıca mekana girmeye çalıştığını anlatan şüpheli, "Normalde rezervasyon almıyoruz. Bize 'Zaten arkadaşlarımız içeride. Girerken size mi soracağız?' şeklinde bağırdı. Alkollüydü. Yanında İ.C.E. ve tanımadığım bir erkek şahıs vardı. Biz Z.İ. ile birlikte M.B'yi sakinleştirmeye çalıştık. 'Hiç sıkıntı çıkartmayacağım. Zaten arkadaşlarım içeride, doğum günü kutlayıp çıkacağım.' dedi. İçerden gelen arkadaşları kendisine yardım etti, bu şekilde içeri girdiler." beyanında bulundu.

Ortaköy'deki gece kulübünün güvenlik görevlisi 'o kavgayı' anlattı

"SİZE SIKINTI MI OLAYIM?" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Şüpheli güvenlik görevlisi, M.B'nin içeri girdikten yaklaşık 5 dakika sonra K. adlı mesai arkadaşı tarafından dışarı çıkartıldığını kaydederek, "İçeride olay çıkarmış. Kendisine buna devam etmesi halinde yardımcı olamayacağımızı kibar bir dille söyledik. Bize cevaben 'Size sıkıntı mı olayım? Siz kimsiniz?' dedi ve küfretti. Sonra K. isimli arkadaşımız M.B'nin dudağına kafasıyla vurarak darbetti. Olay yerine diğer güvenlik arkadaşlar da geldi. Kendisini merdivenlerden aşağı indirdik. Refleks olarak karşılık verdik. Genel olarak hakaret içerikli sözler söylediği için sinirlendik." ifadelerini kullandı.

M.B'nin yanındaki İ.C.E. adlı kadına herhangi bir darp girişimi olmadığını savunan E.S, "Olay yerine silahın nasıl geldiği konusunda bilgim yok. Kavga sırasında hiç kimsenin elinde cisim yoktu. Pişmanım." dedi.

YORUMLAR
500
Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi KARTAL BELEDİYESİ'NDEN YENİ NESİL KONTEYNER UYGULAMASI KARTAL BELEDİYESİ'NDEN YENİ NESİL KONTEYNER UYGULAMASI
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaköy'deki kan donduran gece kulübü kavgasında olay adam konuştu: Arkadaşımıza kafa atınca refleks olarak karşılık verdik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:21 Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek
10:43 Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler
10:42 Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 11:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaköy'deki kan donduran gece kulübü kavgasında olay adam konuştu: Arkadaşımıza kafa atınca refleks olarak karşılık verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement