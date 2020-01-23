İSTANBUL -BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1) - Son Dakika

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İSTANBUL -BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1)
6 saat önce
BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
Görüntü Dökümü
------------Olay yerinden görüntüler
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