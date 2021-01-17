İstanbul beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika

İstanbul beyaz örtü ile kaplandı
17.01.2021 09:51
İstanbul beyaz örtü ile kaplandı Kent genelinde dünden beri devam eden kar yağışı İstanbul'u beyaza büründü.
İstanbul beyaz örtü ile kaplandı
İSTANBUL - Kent genelinde dünden beri devam eden kar yağışı İstanbul'u beyaza büründü. Sabah saatlerinde oluşan kartpostallık görüntü havandan görüntülendi.
Kent genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağışı sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Oluşan kartpostallık görüntü havadan drone ile görüntülendi.
Son Dakika İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Kısa sürede büyüyen yangının kasıtlı olduğunu savunan komşu: Papağanlarıma zarar gelirse hesaplaşırız Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı