İstanbul beyaza büründü - Son Dakika

İstanbul beyaz gelinliğini giydi. Ortaya bu muhteşem manzara çıktı. Mega kent İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice arttıran kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili oldu. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar çıkarken, üst geçitler de beyaz örtüyle kaplandı. Kar en çok çocukları sevindirdi. Karın yağması ile dışarı çıkan çocuklar doyasıya eğlendi.

-İHA-